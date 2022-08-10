Кириенко рассказал о намерениях НАТО по Украине Кириенко: НАТО будет воевать с Россией на территории Украины «до последнего украинца»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Кириенко

Североатлантический альянс будет «с удовольствием воевать» против России на территории Украины «до последнего украинца», заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе церемонии открытия форума молодых политологов РФ «Дигория», передает ТАСС. Он отметил, что киевский режим отдал свои земли и людей в использование Запада, а он с их помощью пытается выстроить фундаментальное противостояние с российской стороной.

Конечно, НАТО с удовольствием будет воевать, как они сами не стесняются говорить, против России до последнего украинца, не жалко ведь, — сказал Кириенко.

Он добавил, что Россия прекрасно понимает, что воюет не с украинцами, а со всем блоком НАТО в их лице.

Ранее сенатор Совфеда Сергей Цеков предположил, что действия военно-политического блока не только приведут к эскалации конфликта с РФ, но и будут способствовать усилению напряженности в Европе и во всем мире. В то же время открытое противостояние НАТО с Россией возможно скорее лишь теоретически, так как в Альянсе осознают, что получат крайне жесткий ответ на любое действие, отметил он.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Североатлантический альянс не стремится к противостоянию с Россией и не является угрозой для нее. Однако он добавил, что позиция НАТО соответствует статье 5 Вашингтонского договора, согласно которой нападение на союзника блока означает атаку на весть Альянс.