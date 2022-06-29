В России предупредили о растущей вероятности конфликта с НАТО Сенатор Совфеда Цеков предупредил о росте вероятности конфликта России и НАТО

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Последние заявления представителей НАТО говорят об обострении отношений Альянса с Россией, сказал в беседе с Lenta.ru сенатор Совфеда Сергей Цеков. По его словам, действия военно-политического блока не только приведут к эскалации конфликта с РФ, но и будут способствовать усилению напряженности в Европе и во всем мире.

Если судить по заявлениям стран НАТО, то ситуация действительно обостряется. Действия Альянса, его заявления, дополнительное вооружение Украины, планы на поставки средств ПВО явно не способствуют уменьшению конфликтности на территории Европы и во всем мире. Это явная эскалация. И здесь с нашей стороны необходимо повышенное внимание ко всем действиям и заявлениям НАТО. Угроза конфликта нарастает, — заявил Цеков.

Сенатор отметил, что открытое противостояние НАТО с Россией возможно, скорее, лишь теоретически. По его словам, в Альянсе осознают, что получат крайне жесткий ответ на любое действие.

Сенатор считает, что НАТО пойдет по пути наращивания эскалации конфликта Москвы и Киева, чтобы «ослабить Россию руками граждан Украины, которые гибнут, защищая интересы Европы и Альянса». Для этого, как указал Цеков, НАТО будет продолжать поставки оружия, чтобы «люди воевали не за свои интересы».

Ранее экс-глава МВД Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение грузового трафика в Калининградскую область означает, что ЕС и НАТО готовы «забрать» у России Калининград. По его словам, Европа посылает РФ четкие сигналы о том, что «захватит Кенигсберг», если «русские будут выпендриваться».

Позднее американский эксперт Эмма Эшфорд указала на то, что сейчас Москва и Брюссель не находятся в состоянии войны, однако «нарушить данный баланс» может блокада Калининграда.