В США объяснили опасность блокады Калининграда для Евросоюза Американский эксперт Эшфорд: блокада Калининграда может нарушить мир между Россией и ЕС

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Американский эксперт Эмма Эшфорд заявила, что в настоящее время Россия и Евросоюз не находятся в состоянии войны, однако «нарушить данный баланс» способна блокада Калининграда. Проблема появилась из-за ошибки, допущенной в Брюсселе, когда в ЕС не сделали исключение в пакете антироссийских санкций, отметила она в интервью Foreign Policy.

Возможно, <...> Литва не должна создавать специальную лазейку [в антироссийских санкциях] для Калининграда, но кто-то в Брюсселе должен был сделать это. Это не торговля с Европейским союзом, это торговля внутри России, которая вынуждена пересекать европейскую территорию, — подчеркнула эксперт.

Она пояснила, что Брюссель должен отказаться от действий против эксклава, поскольку грузоперевозки в Калининградскую область относятся к внутрироссийской торговле. К такой существующей экономической реальности, считает Эшфорд, Западу следует приспособиться.

Россия и Евросоюз не находятся в состоянии войны. [Ситуация вокруг Калининграда] может нарушить этот баланс, — предупредила специалист.

Ранее временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь заявил: Еврокомиссия не собирается заниматься вопросом урегулирования транзита товаров в Калининград через Литву. Он добавил, что литовские власти «погрузились в атмосферу вседозволенности, когда никто не хочет их уравновесить».