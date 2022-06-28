В России заявили, что ЕК не хочет решать вопрос блокады Калининграда Временный поверенный РФ в Литве: ЕК не желает урегулировать вопрос транзита товаров в Калининград

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Еврокомиссия (ЕК) не собирается заниматься вопросом урегулирования транзита товаров в Калининград через Литву, заявил в эфире телеканала «Россия 24» временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь. Он добавил, что литовские власти «погрузились в атмосферу вседозволенности, когда никто не хочет их уравновесить».

Рябоконь считает, что Литва является «актером театра», во главе которого стоят Евросоюз и «заокеанские коллеги». По его словам, Западу нужен такой игрок, который «будет всегда или часто выступать против».

Европейская комиссия сейчас себя ведет так, как если бы она совершенно не хотела бы урегулировать этот вопрос. Это заметно невооруженным глазом. <...> Возможно, все объясняется тем, что ЕС и некоторым заокеанским коллегам нужен такой вот актер, который будет всегда или часто выступать против, — сказал он.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что со следующего дня прекращается транзит некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Соответствующее уведомление было получено им от Литовских железных дорог. По словам президента страны Гитанаса Науседы, запрет на ввоз товаров не входит в зону ответственности Литвы, эта проблема касается Евросоюза и России.

27 июня стало известно, что Еврокомиссия обязала Литву проводить дополнительные проверки автомобильного и железнодорожного транзита в Калининград через территорию Евросоюза. В ЕК это объяснили тем, что ряд европейских санкций «в отношении конкретного российского экспорта» вступает в силу «уже сейчас».