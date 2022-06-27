В Латвии пояснили, что означает ограничение поставок грузов в Калининград Экс-глава МВД Латвии Гулбис: ЕС и НАТО дали России понять, что они готовы забрать Калининград

Фото: Sgt. Tara Fajardo Arteaga/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ограничение грузового трафика в Калининградскую область дает понять, что ЕС и НАТО готовы «забрать» у РФ Калининград, считает бывший глава МВД Латвии Марис Гулбис. Об этом он заявил в эфире TV24. По его мнению, Европа посылает РФ четкие сигналы о том, что «захватит Кенигсберг», если «русские будут выпендриваться». При этом Гулбис указал на то, что в данный момент лидеры западных стран «слишком мягкие» для того, чтобы принимать подобные решительные действия.

Это (ограничение транзита в Калининградскую область. — NEWS.ru) первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда, <...> бывшей столицы Восточной Пруссии, от России. <...> Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Я думаю, русским послан четкий сигнал: если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг, — заявил Гулбис.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что со следующего дня прекращается транзит некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Соответствующее уведомление было получено им от Литовских железных дорог. По словам президента страны Гитанаса Науседы, запрет на ввоз товаров не входит в зону ответственности Литвы, эта проблема касается Евросоюза и России.

27 июня стало известно, что Еврокомиссия обязала Литву проводить дополнительные проверки автомобильного и железнодорожного транзита в Калининград через территорию Евросоюза. В ЕК это объяснили тем, что ряд европейских санкций «в отношении конкретного российского экспорта» вступают в силу «уже сейчас».