Глава Минобороны США оценил возможность противостояния НАТО с Россией Глава Минобороны США заявил, что НАТО не стремится к противостоянию с Россией

Фото: Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ллойд Остин

Североатлантический альянс не стремится к противостоянию с Россией и не является угрозой для нее, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом. По его словам, которые приводит ТАСС, позиция НАТО соответствует статье 5 Вашингтонского договора, согласно которой нападение на союзника означает атаку на всех союзников Альянса.

Давайте проясним: мы не ищем конфронтации с Россией и не представляем для нее угрозы, — подчеркнул Остин.

Ранее сенатор Совфеда Сергей Цеков предположил, что действия военно-политического блока не только приведут к эскалации конфликта с РФ, но и будут способствовать усилению напряженности в Европе и во всем мире. В то же время открытое противостояние НАТО с Россией возможно скорее лишь теоретически, так как в Альянсе осознают, что получат крайне жесткий ответ на любое действие.

Сенатор считает, что НАТО пойдет по пути наращивания эскалации конфликта Москвы и Киева, чтобы «ослабить Россию руками граждан Украины, которые гибнут, защищая интересы Европы и Альянса». Для этого НАТО будет продолжать поставки оружия, чтобы «люди воевали не за свои интересы».