Кириенко передал вдове «Моторолы» орден Мужества Кириенко передал вдове командира батальона ДНР «Спарта» Арсена Павлова орден Мужества

Фото: Павел Кашаев/Russian Look/Global Look Press

Сергей Кириенко

Заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко передал орден Мужества вдове Арсена Павлова, известного под позывным «Моторола». Елена Павлова получила награду перед строем бойцов данного подразделения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram.

Перед строем бойцов «Спарты» первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко вручил награду Елене Павловой — супруге «Моторолы», — отмечается в его сообщении.

Пушилин назвал «Моторолу» настоящим русским воином. Арсен Павлов погиб в Донецке 16 октября 2016 года при взрыве в лифте его дома.

Ранее стало известно, что Павлов прибыл на Украину в 2014 году и стал легендарным военачальником. Спустя три года после убийства легенды Донбасса Арсена Павлова («Моторолы») вскрылись новые детали его гибели. Появилось мнение, что киевский режим не имел непосредственного отношения к смерти командира «Спарты».