«Свои люди»: Галанин пожалел сбежавших из России звёзд Галанин пожалел сбежавших из России медиаперсон

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Сергей Галанин

Сергей Галанин с сожалением высказался о сбежавших из России медиаперсонах. Музыкант считает, что они выбрали позицию «внутренних противников», которые действуют в интересах недругов страны. Об этом лидер группы «СерьГа» рассказал в беседе с «АиФ».

Я к ним всегда относился с сожалением. Потому что это свои люди, и жалко, когда твои собственные друзья-товарищи-приятели по-другому воспринимают то, что сейчас происходит, — поделился своими размышлениями артист.

Однако, отметил музыкант, здесь всё же нужно понимать, что происходит, когда ты занимаешь другую позицию.

Надо понимать, что, занимая иную позицию, в этот момент играешь на руку совсем другим людям, совсем другим дядям, — заявил Галанин.

Ранее Карен Шахназаров прокомментировал отъезд из России Аллы Пугачёвой и Чулпан Хаматовой. Режиссёр дал понять, что его мало волнует решение звёзд.