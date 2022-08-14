Стало известно, насколько сократились доходы Хаматовой в Латвии

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова в Латвии принимает участие в разовых проектах, что сказывается на финансовом положении актрисы. В отличие от России, где артистка была востребована как на сцене, так и в кино, за рубежом у неё немного выступлений, пишет KP.RU.

Хаматова приглашена в единственный состоявшийся проект «Кабаре Петрушевской», билеты на который стоят от €45 (2800 рублей) до €65 (4000 рублей). Всего запланированы три таких шоу, которые состоятся в Риге, Таллине и Вильнюсе. Хаматова будет выступать вместе с Людмилой Петрушевской. Актриса вместе с другим сбежавшим из страны коллегой Анатолием Белым прочтёт стихи, 84-летняя Петрушевская споёт для публики.

Кроме такого разового проекта у Хаматовой есть постоянная работа в Новом Рижском театре. Там она представила свой моноспектакль «Постскриптум». В августе его покажут четыре раза, в сентябре — два раза. Гонорар за один спектакль у актрисы составляет Гонорар за один спектакль у актрисы составляет €1000 (62 500 рублей). Цена билетов за представление — €30 евро, продана пока только половина зала.

Теперь за месяц актриса зарабатывает меньше, чем на родине за день. В перспективе будут ещё роли в латышском театре — когда выучит язык; будут поездки с антрепризой — возможно в паре с Анатолием Белым, — делает вывод издание.

Ранее сообщалось, что Чулпан Хаматова, хвалившаяся своей финансовой независимостью от российского бюджета, на самом деле заработала в стране 17,3 млн рублей. Ей доставались роли в самых популярных спектаклях — «Рассказы Шукшина», «Горбачёв», «Мастер и Маргарита». Только за роль Раисы Максимовны в спектакле «Горбачёв» актриса получала по 172 тыс. рублей за каждый выход.