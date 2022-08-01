«Бросить родину — нелегко»: почему актер Анатолий Белый уехал из России 1 августа звезде МХТ им. Чехова Анатолию Белому исполнилось 50 лет. Накануне юбилея актёр уволился из театра и покинул страну

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Анатолий Белый

1 августа заслуженный артист России Анатолий Белый отметил 50-летний юбилей. Зрители знают его по главным ролям в фильмах «Братья Карамазовы», «Август. Восьмого», «Метро», «Вангелия», «Орлова и Александров», «Доктор Рихтер», «Садовое кольцо» и многим другим. Также актер известен браком с заслуженной артисткой России Мариной Голуб (1957–2012). Накануне дня рождения Белый раскритиковал жизнь в России, где, по собственному признанию, чувствовал себя несвободным, уволился из МХТ имени Чехова после почти 20 лет службы и уехал с семьей в Израиль на фоне спецоперации на Украине. Как отреагировали на его эмиграцию коллеги и друзья, что потеряли российское кино и театр в связи с отъездом артиста и кто может заменить его на сцене и в кадре — в материале NEWS.ru.

Почему после окончания театрального института Белый торговал пылесосами

Актриса, режиссер и педагог МХТ имени Чехова Марина Брусникина в беседе с NEWS.ru отметила, что как артист Анатолий Белый рос на ее глазах. Придя в прославленную труппу неопытным исполнителем, он сумел стать одним из ведущих актеров российского театра и кино.

Толя Белый — это артист, который любит профессию и всегда совершенствуется в ней. Он заражал тем, что постоянно учился, очень много читал, думал, работал. Это важные качества для актера. Я его знаю очень давно, была свидетельницей того, как он рос в театре, — отметила Марина Брусникина.

Сам Белый неоднократно рассказывал в интервью о том, что стал актером случайно. После окончания школы поступил в Самарский авиационный институт учиться на инженера-программиста, однако ушел со второго курса. К тому времени он увлекся игрой в студенческий КВН, а также попробовал себя на сцене молодежного театра в Самаре.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Анатолий Белый

С первой же попытки Анатолий Белый поступил в театральный институт имени Б. Щепкина в Москве. Окончив вуз в 1995-м, артист не смог устроиться в столице по специальности. Пришлось работать продавцом.

Не очень это интересная история. Надо было выживать, и я ходил по квартирам, продавал пылесосы, устраивал шоу: «А вот и я! А вот и наш пылесос!» Наверное, у меня и вправду получалось, поскольку из всего я пытался извлечь максимум положительных эмоций. Аутотренингом я себе внушил, что мне толкать пылесосы нравится, хотя нужно было с десятикилограммовой сумкой и в холод, и в дождь на общественном транспорте таскаться по всей Москве и улыбаться клиентам, — вспоминал Белый.

Что общего у Белого и сыгранного им героя «Мастера и Маргариты»?

Позже его заметил и задействовал в некоторых постановках своего театрального товарищества Олег Меньшиков, вскоре артиста приняли в штат Театра имени Станиславского. В 2003-м Белый стал артистом МХТ имени Чехова, участвовал в спектаклях режиссера Кирилла Серебренникова.

Актриса МХТ имени Чехова Наталья Швец, знакомая с Анатолием Белым с 2001 года, в беседе с NEWS.ru назвала его «замечательным другом в жизни и внимательным, тактичным партнером на сцене».

Очень хороший друг, неравнодушный. Ему всегда можно позвонить и поделиться самым тревожащим или самым счастливым. Он всегда отреагирует. Если он сопереживает, то оказывает поддержку по полной. Для Толи актерская профессия — это не зарабатывание денег, не поиск славы, а что-то, что может повлиять на умы и сердца людей, — рассказала Наталья Швец.

Любимой совместной с Белым работой в МХТ им Чехова актриса назвала спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке венгерского режиссера Яноша Саса.

Сам Белый считал сыгранного им главного героя персонажем, которому «не нравится путь, по которому движется его страна». К прототипам Мастера он причислял Петра Мамонова (1951–2021) и театрального режиссера Анатолия Васильева.

Где он [Анатолий Васильев] сейчас? Не в этой стране. Здесь он не нужен. У него отбирают здание. Он отчаивается. Это отчаяние Мастера, художника, которому есть что сказать, но его не понимают, не слышат, ведь все вокруг заняты другим, — рассуждал Анатолий Белый.

Актер признавался, что его образ Мастера «складывался из накопленной злости героя к окружающему миру, страдания и легкого помешательства».

Вместе с тем Анатолий Белый отмечал свою непохожесть с Мастером, так как герой «не желает идти на компромиссы с окружающим миром, а я считаю себя частью современного мира, знаю, что такое компромиссы». По словам артиста, при подготовке к роли ему приходилось вспоминать ту боль, которую он испытывал в течение трех лет после окончания института, «когда сидел без работы».

«Ничто не предвещало этой беды»

Режиссер, теле- и радиоведущий, кинокритик Давид Шнейдеров, который знаком с Анатолием Белым около 15 лет, посетовал на отъезд артиста из России. По его мнению, заменить Анатолия Белого на сцене и в кино будет непросто, поскольку Белый — «один из немногих актеров, которые несут на экране пол».

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Давид Шнейдеров

Его герои всегда мужчины в истинном смысле этого слова. Толя — универсальный актер, он одинаково владеет всеми жанрами. Что потеряет российское искусство (с эмиграцией Анатолия Белого. — NEWS.ru)? Ну, незаменимых людей нет. Есть артисты его возраста и амплуа. Тем не менее уход из искусства хорошего актера — это всегда плохо, — подчеркнул критик.

Давид Шнейдеров подчеркнул, что для него «решение Толи об эмиграции стало полной неожиданностью». Режиссер вспомнил, как в начале февраля пересматривал спектакль «Мастер и Маргарита» в МХТ имени Чехова, а после представления беседовал за кулисами с Анатолием Белым, Дмитрием Назаровым, Николаем Чиндяйкиным.

Главной темой обсуждения с актерами было то, насколько спектакль отличается от книги Михаила Булгакова и как сильно за 11 лет изменилась постановка. По словам Давида Шнейдерова, в тот момент Белый не собирался уезжать из России.

У Толи были планы и театральные, и киношные. Ни в какие его планы не входил скоропостижный отъезд. Ничто не предвещало этой беды, — сказал Давид Шнейдеров.

Критик предположил, что для отъезда из страны «человек должен созреть, ведь бросить работу, бросить родину, сломать весь уклад и образ жизни, кинуться в неизвестность — нелегко, и принятие такого решения требует времени».

Шнейдеров затруднился спрогнозировать, сможет ли Анатолий Белый найти работу по актерской специальности в Израиле. Он напомнил историю народного артиста РСФСР Михаила Козакова (1934–2011), который в 1991 году уехал в Израиль, но спустя пять лет вернулся.

Великий русский артист Михаил Козаков не смог работать в Израиле. Потому что русский актер — он русский актер в России. Это наша почва, наша плоть и кровь. Станиславский, Вахтангов, Таиров — мы все здесь, — отметил режиссер.

Давид Шнейдеров допустил, что в США Анатолий Белый «прижился бы лучше, чем в Израиле». Однако он пожелал другу удачи и не исключил возвращения артиста в Россию. Тем более что художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский заверил Белого, что двери театра для него открыты.