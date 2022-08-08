Телеведущая назвала «предателями» раскритиковавших Россию знаменитостей Телеведущая Лосева назвала «предателями» раскритиковавших Россию знаменитостей

Фото: Соцсети

Олеся Лосева

Телеведущая Олеся Лосева в разговоре с «Народными Новостями» раскритиковала российских звезд, которые покинули страну в непростое время и выступили с критикой в адрес России. Она назвала такой поступок предательством и связала подобную риторику с неблагодарностью по отношению к государству.

Я не сторонник, чтобы линчевать. Однако если вы уехали, то не нужно вредить и высказывать, как вы не любите свою Родину. Это определенного рода неблагодарность за то, что тебе дали и кем ты смог стать. По сути — это предательство, — отметила Лосева.

Она убеждена, что если человек по своим причинам покинул страну, это не дает ему права вредить ей и очернять ее имя. Телеведущая предположила, что у таких звезд нет понятия о Родине. Лосева считает, что родную страну, как и родителей, выбрать нельзя. Она подчеркнула, что не думает о покинувших Россию звездах, ей все равно, чем они будут теперь заниматься за рубежом.

Ранее телеведущая Эвелина Бледанс раскритиковала идею депутата Госдумы Ивана Сухарева конфисковать имущество у Максима Галкина, Аллы Пугачёвой, Ивана Урганта и Чулпан Хаматовой. Она заявила, что не считает их «врагами народа» и не видит причин изымать имущество покинувших Россию знаменитостей.