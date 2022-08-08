«Бомбы не подкладывают»: Бледанс об идее конфискации имущества звезд Эвелина Бледанс раскритиковала идею изымать имущество у эмигрировавших звезд

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Эвелина Бледанс

Телеведущая Эвелина Бледанс в разговоре с Pravda.Ru раскритиковала идею депутата Госдумы Ивана Сухарева конфисковать имущество у Максима Галкина, Аллы Пугачёвой, Ивана Урганта и Чулпан Хаматовой. Она заявила, что не считает их «врагами народа» и не видит причин изымать имущество покинувших Россию знаменитостей.

Я против такого. Что значит конфисковать? Они же не враги народа. Они бомбы не подкладывают, не делают что-то такого, за что их можно наказывать. Они просто уехали на лето. Поэтому я здесь не вижу таких резких надобностей, — уточнила Бледанс.

Она также предположила, что ее коллеги по шоу-бизнеса не покинули страну окончательно, а лишь уехали из России на лето. Она напомнила о словах Пугачевой, которая пообещала вернуться к сентябрю, так как уехала на каникулы с детьми.

Ранее депутат Госдумы РФ Иван Сухарев заявил, что необходимо провести проверку уплаты налогов с доходов, полученных телеведущими Иваном Ургантом и Максимом Галкиным, а также актрисой Чулпан Хаматовой. В обращении на имя генерального прокурора Игоря Краснова парламентарий обратил внимание на то, что медийные персоны, допускающие высказывания против спецоперации РФ на Украине, распродают свое имущество в России. Однако вызывают сомнения источники средств, на которые оно было куплено, добавил он