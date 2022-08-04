В Госдуме призвали проверить уплату налогов Галкиным, Хаматовой и Ургантом Депутат Госдумы Сухарев призвал проверить уплату налогов Галкиным, Хаматовой и Ургантом

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Иван Ургант

Необходимо провести проверку уплаты налогов с доходов, полученных телеведущими Иваном Ургантом и Максимом Галкиным, а также актрисой Чулпан Хаматовой, заявил депутат Госдумы РФ Иван Сухарев, передает RT. В обращении на имя генерального прокурора Игоря Краснова парламентарий обратил внимание на то, что медийные персоны, допускающие высказывания против спецоперации РФ на Украине, распродают свое имущество в России. Однако вызывают сомнения источники средств, на которые оно было куплено, добавил он.

Прошу вас поручить провести проверку на предмет уплаты налогов с полученных доходов вышеуказанных лиц и в случае подтверждения их неуплаты принять меры прокурорского реагирования, в том числе по аресту всех счетов, объектов движимого и недвижимого имущества с последующей передачей в доход государства, — говорится в тексте письма.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в России следует создать публичные списки звезд, уехавших из страны в связи с началом военной операции на Украине. Таким образом, считает парламентарий, они будут лишены возможности зарабатывать в РФ. По его мнению, попадание в такой перечень будет для уехавших артистов «емким наказанием», поскольку кроме россиян они никому больше не нужны.