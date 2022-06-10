Ледовое шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Союз чемпионов» получило грант на 50 миллионов рублей от Президентского фонда культурных инициатив, говорится на сайте организации. Гранд направлен на поддержку коллективов и деятелей культуры, пострадавших от санкций.
Проект направлен на трансляцию культурного кода, развитие и популяризацию спорта, носит социальный характер и ярко выраженный патриотический характер. На примере участников проекта — фигуристов, которые прошли через многие испытания, зрители шоу пропитаются духом патриотизма, гордостью за Россию и наших талантливых спортсменов, — говорится в заявлении.
Шоу «Союз чемпионов» прошло в Москве на «ВТБ Арене» 9 июня.
Ранее продюсер и жена Плющенко Яна Рудковская рассказала, как участие в турнире по лёгкой атлетике повлияло на состояние Александры Трусовой на шоу «Союз чемпионов».