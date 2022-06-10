Патриотическое шоу Плющенко наградили президентским грантом Ледовое шоу Плющенко наградили президентским грантом на 50 млн. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Алена Косторная во время выступления в ледовом шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в ВТБ Арене

Ледовое шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Союз чемпионов» получило грант на 50 миллионов рублей от Президентского фонда культурных инициатив, говорится на сайте организации. Гранд направлен на поддержку коллективов и деятелей культуры, пострадавших от санкций.

Проект направлен на трансляцию культурного кода, развитие и популяризацию спорта, носит социальный характер и ярко выраженный патриотический характер. На примере участников проекта — фигуристов, которые прошли через многие испытания, зрители шоу пропитаются духом патриотизма, гордостью за Россию и наших талантливых спортсменов, — говорится в заявлении.

Шоу «Союз чемпионов» прошло в Москве на «ВТБ Арене» 9 июня.

Ранее продюсер и жена Плющенко Яна Рудковская рассказала, как участие в турнире по лёгкой атлетике повлияло на состояние Александры Трусовой на шоу «Союз чемпионов».