«Трусова сильнее Роналду»: Рудковская оценила форму фигуристки

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала, как участие в турнире по лёгкой атлетике повлияло на состояние Александры Трусовой на шоу «Союз чемпионов». Сегодня, 9 июля, фигуристка, помимо шоу Плющенко, приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках «Недели лёгкой атлетики».

Мой муж говорит, что физуха у Саши лучше, чем у Роналду. Это ещё ничего. Я думала, что она пробежать может стометровку или пятсотметровку. Я в Саше вообще не сомневаюсь! Она невероятно многогранная спортсменка. Я вас уверяю, она ещё будет удивлять, — пердаёт слова Рудковской корреспондент NEWS.ru.

Ранее олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский оценил выступление фигуристки Александры Трусовой на Неделе лёгкой атлетики в Москве. По его мнению, спортсменка показала достойный результат для первого раза и внесла свой вклад в развитие этого вида спорта.

Трусова 9 июня уклончиво ответила на вопрос, продолжит ли она карьеру в фигурном катании.