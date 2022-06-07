Басков призвал власти решить вопрос с возвращением уехавших из России звёзд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Басков

Певец Николай Басков назвал «подловатыми» резкие критические высказывания уехавших из России звёзд и призвал власти решить вопрос с их возвращением. По мнению артиста, «хаять страну, которая каждому из нас многое дала, неэтично». Об этом Басков заявил в беседе с NEWS.ru.

Николай Басков отметил, что вопрос о возвращении уехавших и нелицеприятно высказывающихся о стране артистов «должны решать наши органы власти». Он привёл в пример осудившую спецоперацию на Украине певицу Наргиз, которая «больше не попадёт в Россию, ей на 50 лет закрыли въезд».

Я считаю, что пришло время уважать и свой народ, и свою страну. Хаять страну, которая каждому из нас многое дала, неэтично и подловато по отношению к россиянам, — заявил Николай Басков.

Ранее известный артист цирка Эдгар Запашный поддержал слова певца Олега Газманова по поводу высказываний уехавшей из России в Латвию актрисы Чулпан Хаматовой. Последняя сделала ряд негативных заявлений о проведении специальной операции на Украине. Певец сравнил слова женщины с иудовым племенем, в котором тявкают на родину. По мнению Запашного, «предать страну — это предать свою мать».

Нелестное заявление в адрес россиян сделал на днях и живущий в последнее время в Лондоне музыкант Борис Гребенщиков. Он сказал, будто «все СМИ в теперешней России лгут», и добавил, что, находясь на родине, «никому особенно не протягивал руки».