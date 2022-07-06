Аналитики перечислили губернаторов, которым могут грозить отставки Аналитики АПЭК перечислили губернаторов, которые могут быть отправлены в отставку

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов заявил, что, согласно рейтингу организации, некоторые губернаторы оказались в числе аутсайдеров. Речь идёт о главах Ростовской и Белгородской областей, Якутии и Бурятии. По словам специалиста, нисходящий тренд затрагивает позиции ряда пограничных регионов, пишет URA.RU.

Лесные пожары создают дополнительные проблемы для главы Якутии Айсена Николаева (с 26-го на 27-е место), руководителя Бурятии Алексея Цыденова (с 73-го на 80-е место), губернатора Забайкальского края Александра Осипова (с 77-го на 81-е место), — сказано в рейтинге.

Орлов отметил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который занял 37-е место, поднявшись на 9 позиций.

Власти Калининградской области в качестве ответной меры на запрет транзита некоторых грузов через Литву предложили полностью запретить ввоз и вывоз товаров в Россию через страны Прибалтики, сообщил ранее губернатор Антон Алиханов.. Губернатор пояснил, что имеет в виду транзитные грузы, которые перевозятся по территории России. Он напомнил, что с 18 июня прекращается транзит некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Соответствующее уведомление было получено от компании «Литовские железные дороги».