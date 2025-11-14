Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Недавняя мощная солнечная вспышка попала на видео

Ученые ИКИ РАН опубликовали видео мощной вспышки на Солнце

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Исследователи Института космических исследований (ИКИ) РАН опубликовали видео недавней мощной вспышки на Солнце, сообщает РИА Новости. На кадрах заметна резкая яркая молния, которая длится менее секунды. Видео зафиксировало пиковый момент события.

Ранее на Солнце зафиксировали вспышку класса Х4.0, ставшую второй по силе в 2025 году. Она произошла в группе пятен 4274, где несколькими днями ранее была зарегистрирована самая мощная вспышка года — Х5.1, превзошедшая предыдущий максимум в Х2.7, зафиксированный в мае. Данных о выбросе в сторону Земли на момент сообщения не поступало.

Позднее серия мощных солнечных вспышек вызвала одно из самых сильных полярных сияний за последнее десятилетие. Как отметили ученые, явление можно было наблюдать на необычно низких широтах — от 45 градусов, включая Европу и Канаду.

В то же время астроном Людмила Кошман сообщила, что самый короткий световой день в 2025 году продолжительностью 6 часов 59 минут 51 секунда ожидается 21 декабря. Она отметила, что в начале декабря день длится 7 часов 27 минут, а к концу месяца увеличится до 7 часов 5 минут.

