Ядерный щит для Белоруссии Россия обеспечит Белоруссию ядерной защитой

Фото: Министерство обороны РФ

Расчеты ОТРК «Искандер»

Заявление Владимира Путина о намерении России разместить тактическое ядерное оружие (оно же оружие поля боя) на территории союзной Белоруссии прозвучало для некоторых активных русофобов, особенно в Восточной Европе, как гром среди ясного неба.

Притом, что размещение в соседней стране ТЯО не является нарушением каких-либо международных соглашений. Ведь оружие именно размещается, а не передается белорусской армии, а потому будет оставаться под полным российским контролем. Другое дело, его применение в чрезвычайной ситуации, видимо, станет возможным только после консультаций с белорусскими властями. Но, надо полагать, по мере приближения исполнения такого обещания российского президента станут ясны и нюансы статуса таких вооружений у сябров.

Собственно, протестовать по такому поводу у коллективного Запада нет никаких оснований, поскольку уже многие десятилетия американские ядерные вооружений размещены по всей Европе — от Испании до Германии и Турции. Более того, по известной традиции Соединенные Штаты никогда не подтверждают и не опровергают информацию о появлении в той или иной стране их ядерных боеголовок, снарядов и фугасов. Тем более никогда не известно, с какой «начинкой» заходят в европейские порты американские корабли.

И все подобные маневры, и секретные решения никоим образом не являются нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия. Такова реальность. Притом, что, конечно, насыщение ядерными вооружениями Старого Света автоматически понижает ядерный порог, повышает вероятность просто несанкционированного ядерного конфликта.

Фото: Министерство обороны РФ Расчеты ОТРК «Искандер»

Белоруссия давно ставила вопрос о размещении на ее территории российского Н-оружия, но в Москве прекрасно понимали, что это очередная ступенька противостояния, переход военной эскалации на новый, более опасный уровень. Но вот, видимо, наступил момент, когда уже практически нет красных линий и взаимно сдерживающих моментов.

Психологической каплей, переполнившей чашу нашего терпения, стало обещание Лондона перебросить на Украину свои танки со снарядами с урановым компонентом. Это еще, конечно, не оружие массового поражения, но средства, представляющие дополнительную опасность. В том числе и в плане радиационного заражения местности. Притом, что некоторые наблюдатели видят в поставках снарядов с обедненным ураном ступеньку к перемещению на Украину и ТЯО: преодолевается, дескать, важный психологический порог.

Появление в Белоруссии российского ядерного оружия в совокупности с уже размещенными там современными самолетами, способными нести такое оружие, и адаптированными к таким снарядам артиллерийскими системами выглядит важнейшим фактором укрепления безопасности союзного государства, на границах которого активно ведутся военные приготовления, проводятся откровенно наступательного характера натовские маневры.

В политическом плане Россия показала, что постепенно отходит от затянувшейся политики военного самоограничения и бесконечных жестов доброй воли, которые и в Киеве, и в Вашингтоне неизменно воспринимались как проявление слабости. После сбитого дорогого американского беспилотника МQ 9 многие расклады явно меняются.

Для разговоров о том, что Россию можно варить, как лягушку, постепенно повышая градус, и что русские не решатся на сокрушительный удар, остается все меньше оснований.