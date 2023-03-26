Россия ответит на снаряды с обедненным ураном: какие варианты и пути защиты Президент Владимир Путин заявил, что Москве есть чем ответить на снаряды с обедненным ураном, которые Великобритания намерена поставить ВСУ

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Контейнеры с обедненным гексафторидом урана

Президент Владимир Путин заявил, что Москве есть чем ответить на снаряды с обедненным ураном, которые Великобритания намерена поставить украинской армии в рамках военной помощи. По словам Путина, у России «сотни тысяч таких боеприпасов», но она их пока не применяет. Как РФ ответит на снаряды с обедненным ураном и как от них защититься — в материале NEWS.ru.

Какими снарядами может ответить Россия

Военный эксперт Виктор Литовкин cчитает, что у России есть несколько вариантов ответа. Например, снаряды с вольфрамом, которые производятся для танков. По словам Литовкина, они пробивают броню любой толщины и не оставляют после себя радиоактивную пыль, как в случае с боеприпасами с обедненным ураном.

«Это англичане или американцы ставят урановый сердечник, потому что он дешевле вольфрамового. Тем более вольфрама у них нет, так как вольфрам — редкоземельный металл. А мы ставим в сердечник вольфрам. Он броню пробивает, но не оставляет радиационной пыли и не заражает местность», — пояснил эксперт.

Литовкин выразил уверенность, что ВС РФ сделают всё, чтобы Украина не получила такие снаряды. Он напомнил: Москва не раз предупреждала, что вагоны с британскими боеприпасами станут законной целью для российской армии.

Как ответить дипломатически

Россия может ответить на поставки Киеву снарядов с обедненным уроном военно-дипломатическим путем, обвинив Великобританию в нарушении передачи ядерных технологий, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, Соединенное Королевство можно привлечь к ответу в Совете Безопасности ООН. Эксперт подчеркнул, что передача ядерных технологий запрещена теми, кто входит в ядерный клуб, и без согласования Британия не имеет права это сделать.

Фото: Manuel Elias/UN Photo/Global Look Press Совет Безопасности ООН проводит заседание

«С точки зрения военной позиции, Путин уже заявил, что тактическое ядерное оружие будет размещено в Белоруссии. Мы будем уничтожать эти боеприпасы не на территории Украины, а там, где они будут складироваться. Возможно, это будет Западная Европа», — добавил Матвийчук.

Что такое обедненный уран

Как объясняет физик-ядерщик и эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский, обедненный уран — это отход от обогащения урана — металла, добываемого для производства ядерного оружия и топлива для ядерных реакторов различного назначения.

Для изготовления бомб и ядерного топлива требуется повышенная концентрация изотопа урана-235, а также пониженная концентрация урана-238. Это радиоактивный элемент с очень длительным сроком облучающего действия. Например, у урана-238 период полураспада составляет 4,5 млрд лет.

Как используют обедненный уран

Обедненный уран используется для оболочек ядерных зарядов, добавляется в броню, а также применяется при производстве снарядов из-за своей высокой плотности. Она у этого металла на 67% выше, чем у свинца, и лишь на 16% меньше, чем у осмия и иридия — самых тяжелых элементов таблицы Менделеева. Благодаря этому диаметр уранового бронебойного сердечника меньше эквивалентного по массе сердечника из другого металла, а его аэродинамическое сопротивление, соответственно, меньше, но при этом глубина проникания в преграду — больше.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При равном размере сердечник, изготовленный из урана, будет тяжелее, чем если бы его изготовили из большинства других металлов, и при этом еще и очень твердым. Это сильно улучшает как баллистические качества, так и бронепробиваемость.

Чем опасен уран для здоровья человека

«Опасность для человека представляет уран в концентрированном виде в каких-либо изделиях. Если он, как и любое другое альфа-радиоактивное вещество, попадает в организм, например при вдыхании пыли с его концентрацией, происходит внутреннее облучение легких и возникает опасность развития онкологического или другого тяжелого заболевания», — поясняет Ожаровский.

Любой вид радиоактивности не полезен для человека, защититься от урана можно только минимизировав контакт с источником радиации, рассказал NEWS.ru старший научный сотрудник отделения биотерапии опухолей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России Игорь Самойленко. По словам специалиста, любые источники радиации повышают вероятность образования злокачественной опухоли. Какие органы человека пострадают, зависит от того, как происходит контакт с источником радиации.

«При применении снаряда происходит его разрушение. Остатки пыли остаются в почве, на окружающих предметах. Могут пострадать любые органы, любые части тела», — сказал Самойленко.

Что делать при попадании урана на кожу

Если произошел контакт с ураном, нужно постараться смыть остатки пыли мылом или другими веществами, которые наилучшим образом захватывают пыль, то есть быстро провести дезактивацию, рассказал Самойленко. По словам онколога, это необходимо сделать для минимизации контакта с опасным веществом. В местах применения урана нужно обязательно использовать защиту органов дыхания и кожи.