Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном: чем он опасен Великобритания отправит Украине снаряды с «ядерным компонентом». NEWS.ru рассказывает, что он собой представляет

Фото: shutterstock

Великобритания в рамках военной помощи поставит Украине наряду с танками Challenger 2 снаряды с обедненным ураном. Об этом заявила замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди. Сроки передачи таких боеприпасов ВСУ она не уточнила. В ответ власти РФ пообещали отреагировать, назвав это поставками оружия с «ядерным компонентом». NEWS.ru объясняет, что такое обедненный уран, где он применяется и является ли опасным.

Как уран стал поводом для конфликта Москвы и Лондона

Минобороны Великобритании 21 марта анонсировало, что вместе с боевыми танками Challenger-2 отправит Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Снаряды такого типа, как поясняли в британском военном ведомстве, «обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники».

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что «Россия будет вынуждена реагировать, раз коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом». В свою очередь представитель МИД Мария Захарова высказала мнение, что «использование снарядов с обеднённым ураном — это проявление геноцида».

В ответ в Минобороны Великобритании заверили, что армия Вооруженных сил Соединенного королевства используют в своих бронебойных снарядах обедненный уран «на протяжении десятилетий», назвав его «стандартным компонентом, не имеющим ничего общего с ядерным оружием или потенциалом».

Фото: Министерства обороны Украины

Что такое обедненный уран и чем он опасен

Как объясняет физик-ядерщик и эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский, обедненный уран — это отход от обогащения урана — металла, добываемого для производства ядерного оружия и топлива для ядерных реакторов различного назначения.

Для изготовления бомб и ядерного топлива требуется повышенная концентрация изотопа урана-235, а также пониженная концентрация — урана-238. Это радиоактивный элемент с очень длительным сроком облучающего действия. Например, у урана-238 период полураспада составляет 4,5 млрд лет.

«Опасность для человека представляет уран в концентрированном виде в каких-либо изделиях. Если он, как и любое другое альфа-радиоактивное вещество, попадает в организм, например при вдыхании пыли с его концентрацией, происходит внутреннее облучение легких и возникает опасность развития онкологического или другого тяжелого заболевания», — поясняет Ожаровский.

Где и как военные используют уран

По словам Андрея Ожаровского, использование обедненного урана связано в первую очередь с тем, что это «крайне доступный минерал». Как отмечал профессор Академии военных наук Владимир Рощупкин, «обедненный уран сравнительно дешев, и его в странах с ядерной энергетикой накоплено много, так как фактически он представляет технологические отходы».

Обедненный уран используется для оболочек ядерных зарядов, добавляется в броню, а также применяется при производстве снарядов из-за своей высокой плотности. Она у этого металла на 67% выше, чем у свинца и лишь на 16% меньше, чем у осмия и иридия — самых тяжелых элементов таблицы Менделеева. Благодаря этому диаметр уранового бронебойного сердечника меньше эквивалентного по массе сердечника из другого металла, а его аэродинамическое сопротивление, соответственно, меньше, но при этом глубина проникания в преграду — больше.

Иными словами, при равном размере сердечник, изготовленный из урана, будет тяжелее, чем если бы его изготовили из большинства других металлов, и при этом еще и очень твердым. Это сильно улучшает как баллистические качества, так и бронепробиваемость.

Также, как отмечает Андрей Ожаровский, обедненный уран обладает высокой пирофорностью, то есть способностью самовоспламеняться при отсутствии нагрева в измельченном состоянии.

«Конечно, от этого возникает и радиоактивное загрязнение», — пояснил Ожаровский.

Фото: МО Украины

В каких конфликтах применялся обедненный уран

Обедненный уран для твердых бронебойных сердечников различных снарядов впервые применили в годы Второй мировой войны в Третьем рейхе. В 1943 году министр вооружений нацистской Германии Альберт Шпеер распорядился использовать этот металл из-за дефицита вольфрама, сырье для производства которого перестало поставляться из Португалии.

США и их союзники по НАТО применяли оружие с этим элементом во время спецоперации «Буря в пустыне» в Персидском заливе в 1991 году (более 780 тысяч снарядов), бомбардировок Боснии в 1995-м и Сербии в 1999-м (свыше 40 тысяч снарядов), а также вторжения в Ирак в 2003-м (примерно 300 тысяч снарядов).

По словам Владимира Рощупкина, в начале 2000-х «в странах НАТО разразился скандал, связанный с заболеваниями лейкемией и смертью 18 военнослужащих, участвовавших в миротворческих операциях в Югославии». Об онкологических заболеваниях у миротворцев, расквартированных в Боснии и Косово, говорили в Италии и Венгрии.

Позднее СМИ и независимые аналитики стал находить параллели между этими случаями и событиями в районе Персидского залива десятилетней давности. Тогда, как отмечал Рощупкин, «более 20 тысяч американских военнослужащих вернулись домой с химическими поражениями различной тяжести: у них наблюдалось резкое ослабление иммунной системы, из-за чего они оказались подвержены различным инфекциям, заболеваниям крови и дыхательных путей».

«Клиническая картина болезни военнослужащих, прошедших „Бурю в пустыне“, получила название „синдром войны в Заливе“. Многие джи-ай стали инвалидами, другие умерли, не сумев побороть онкологические заболевания. Число же ветеранов, у которых проявился этот синдром, составило, по зарубежным данным, почти 100 тысяч человек», — отмечал Владимир Рощупкин.

Чем «авиационный» уран отличается от танкового

Практически везде, где сообщалось об обедненном уране, США использовали самолет-штурмовик A-10 Thunderbolt II с авиапушкой GAU-8 Avenger, которая стреляет малокалиберными снарядами с урановыми сердечниками.

Военный аналитик Василий Дандыкин говорил NEWS.ru об «авиабомбах» с ураном в бывшей Югославии. В связи с этим он призвал не путать тогдашнюю ситуацию с нынешней на Украине, потому что речь идет о разных видах вооружений.

«В Югославии американцы использовали именно авиабомбы с обедненным ураном. И это в действительности спровоцировало рост онкологических заболеваний. Я сам лично общался с людьми, столкнувшимися с данной проблемой, из-за использования этих боеприпасов. А Украине же Британия собирается передать именно снаряды с обедненным ураном (стрелять которыми могут поставляемые Лондоном Киеву танки Challenger 2. — NEWS.ru). И они предназначены для точечного применения и пробития хорошо бронированной техники», — подчеркнул Дандыкин.

Сильного заражения от них, по словам эксперта, «быть не может, но все равно какой-то вред они, конечно, наносят».

Фото: U.S. Navy

Использует ли Россия вооружение с обедненным ураном

Помимо стран НАТО обедненный уран в вооружениях используется и в России. В 2018 году ТАСС сообщал, что отечественный танк Т-80БВМ получил возможность применять бронебойный снаряд «Свинец-2» с сердечником из урано-вольфрамового сплава. В беседе с изданием главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отмечал, что применение таких вооружений «не нарушает никаких международных соглашений».

Где еще используется этот радиоактивный металл

В гражданском производстве обедненный уран может использоваться в утяжелителях килей парусников, противовесов и грузил на нефтяных станциях, гироскопах, защитном оборудовании рентгенографии, а также балансировочном грузе самолетов (однако компании Boeing и McDonnell Douglas перестали использовать его ещё в 1980-е годы.).

Ещё в XIX-XX веках уран-содержащие соединения применялись в качестве красителя для фарфора и стекла в желтый или оранжевый цвет. Также обедненный уран иногда может добавляться в стоматологический фарфор и реактивы химических лабораторий.