Врач рассказал, как защититься от попадания урана на тело Онколог Самойленко посоветовал при попадании урана на кожу сразу же промыть мылом этот участок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если произошел контакт с ураном, то не обходимо смыть остатки пыли мылом, рассказал старший научный сотрудник отделения биотерапии опухолей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России Игорь Самойленко в разговоре с NEWS.ru. По его словам, важно как можно быстрее провести дезактивацию.

Если произошел контакт с ураном, нужно постараться смыть остатки пыли мылом или другими веществами, которые наилучшим образом захватывают эту пыль, быстро провести дезактивацию. Ее смысл стоит в минимизации контакта с опасным веществом, — сказал Самойленко.

Онколог напомнил, что в местах применения урана нужно обязательно использовать защиту органов дыхания и кожи.

Ранее министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич рассказала, что бомбардировки НАТО Югославии в 1999 году с применением обедненного урана привели к росту онкологических заболеваний и случаев бесплодия у мужчин. По ее словам, жители Западных Балкан стали жертвами бесчеловечного эксперимента.