В Сербии назвали болезни, вызванные бомбами НАТО с обедненным ураном Минздрав Сербии: применение НАТО обедненного урана привело к росту онкозаболеваний и бесплодия

Фото: Величкин Сергей, Данилюшин Александр/ТАСС

Пожар в штаб-квартире Социалистической партии Сербии после авианалета НАТО, 1999 год

Бомбардировки НАТО Югославии в 1999 году с применением обедненного урана привели к росту онкологических заболеваний и случаев бесплодия у мужчин, заявила министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич. По ее словам, которые приводит местный портал РТС, жители Западных Балкан стали жертвами бесчеловечного эксперимента.

Применение обедненного урана <...> привело не только к росту онкологических заболеваний, но и значительному росту бесплодия у мужчин, аутоимунных заболеваний всех видов, патологий при беременности, определенных умственных нарушений у детей, рожденных в этот период, — заявила глава Минздрава Сербии.

Груйичич выразила надежду, что международная общественность поймет, что применение оружия с обедненным ураном необходимо запретить. Она подчеркнула, что последствия бомбардировок для здоровья ныне живущих людей должны быть исследованы научным путем.

Это был отвратительный и бесчеловечный эксперимент над всем регионом, не только [над] Сербией и Черногорией, — сказала министр.

Ранее Великобритания объявила, что поставит Украине снаряды с обедненным ураном в рамках военной помощи. В Минобороны Британии заявили, что данные боеприпасы предоставят Киеву наряду с танками Challenger 2.