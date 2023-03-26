В Германии обвинили Путина в ядерном запугивании

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Власти Германии расценили заявление президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии как «очередную попытку ядерного запугивания», сообщает Bild со ссылкой на DPA. Представитель внешнеполитического ведомства ФРГ заявил, что приведенное в качестве примера российским лидером размещение ядерного оружия США в ряде стран Европы не может служить оправданием такого шага.

Заявление Владимира Путина о размещении ядерного оружия в соседней Белоруссии подверглось критике со стороны правительства Германии. В МИД ФРГ заявили о «дальнейшей попытке ядерного запугивания», — говорится в публикации.

В дипведомстве ФРГ также напомнили о международных обязательствах Белоруссии по неразмещению ядерного оружия и добавили, что сравнение, сделанное Путиным по распределению ядерных сил НАТО, вводит в заблуждение и не может быть использовано для оправдания шага России.

25 марта Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что РФ не передает вооружения, а «делает то, что США делали десятилетиями». Путин сообщил, что к 1 июля в Белоруссии будет построено хранилище для ядерного оружия. Причиной такого решения стало заявление Великобритании о намерениях поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, объяснил президент.