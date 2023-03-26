Украина призвала собрать СБ ООН из-за ядерного оружия в Белоруссии

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МИД Украины призвал созвать внеочередной Совет Безопасности ООН из-за планов России разместить ядерное оружие в Белоруссии, заявление опубликовано на сайте ведомства. 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что разместит в соседней стране тактическое ядерное оружие, хранилище для него будет готово к 1 июля. Эти намерения, как утверждают украинские дипломаты, являются «очередным провокационным шагом».

Украина ожидает эффективных действий по противодействию ядерному шантажу. <...> Требуем немедленно созвать с этой целью внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, — следует из заявления МИД Украины.

Киев обратился к государствам G7 и Европейского союза с просьбой предупредить белорусские власти о последствиях для их страны в случае согласия принять на своей территории тактическое ядерное оружие РФ.

Власти Германии ранее расценили заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии как «очередную попытку ядерного запугивания». Представитель внешнеполитического ведомства ФРГ заявил, что приведенное в качестве примера российским лидером размещение ядерного оружия США в ряде стран Европы не может служить оправданием такого шага.