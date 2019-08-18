Госканцелярия Молдавии разработала законопроект, который предусматривает лишение бывших президентов страны части привилегий, финансируемых из бюджета.
В случае, если документ будет принят парламентом, экс-главы государств лишаться личных кабинетов, помощников и служебных автомобилей. Реализация инициативы позволит ежегодно экономить порядка полумиллиона леев (примерно $30 тысяч).
В то же время бывшим президентам сохранят бесплатную медпомощь и санаторное лечение, повышенную пенсию, личную охрану и дипломатический иммунитет, сообщает
Ранее News.ru писал, что власти Молдавии отменили запрет депутатам и чиновникам на поездки в Россию, который был введён в марте 2017 года.