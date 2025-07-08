В Госдуме предложили «кредитные каникулы» на время оформления наследства

Наследникам предложили предоставить «кредитные каникулы» на срок до шести месяцев, пока оформляются документы на имущество умершего родственника, сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По его словам, мера поможет избежать роста долгов по обязательствам, которые гражданин еще не успел принять юридически.
Сегодня наследники сталкиваются с несправедливой ситуацией: пока они оформляют документы, банки продолжают начислять неустойки по кредитам умершего родственника, что увеличивает долговую нагрузку в и без того тяжелый момент. Наш законопроект устраняет эту проблему, вводя «кредитные каникулы» на период вступления в наследство — до шести месяцев, — пояснил Чаплин.
Депутат уточнил, что инициатива распространяется в том числе и на ипотеку. Если наследник официально вступит в права раньше шести месяцев, обязательства по кредиту возобновляются. В случае отказа от наследства банки смогут действовать в рамках действующих процедур. Планируется, что новая норма вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, как за первые четыре месяца действия закона о самозапрете на кредиты услугой воспользовались более 12 млн россиян. Спикер отметил эффективность механизма, подчеркнув необходимость информирования пожилых граждан — наиболее уязвимой категории перед кредитными мошенниками.