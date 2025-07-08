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08 июля 2025 в 20:37

В Госдуме предложили «кредитные каникулы» на время оформления наследства

Депутат Чаплин: новый законопроект защитит наследников от растущих долгов

Фото: duma.gov.ru

Наследникам предложили предоставить «кредитные каникулы» на срок до шести месяцев, пока оформляются документы на имущество умершего родственника, сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По его словам, мера поможет избежать роста долгов по обязательствам, которые гражданин еще не успел принять юридически.

Сегодня наследники сталкиваются с несправедливой ситуацией: пока они оформляют документы, банки продолжают начислять неустойки по кредитам умершего родственника, что увеличивает долговую нагрузку в и без того тяжелый момент. Наш законопроект устраняет эту проблему, вводя «кредитные каникулы» на период вступления в наследство — до шести месяцев, — пояснил Чаплин.

Депутат уточнил, что инициатива распространяется в том числе и на ипотеку. Если наследник официально вступит в права раньше шести месяцев, обязательства по кредиту возобновляются. В случае отказа от наследства банки смогут действовать в рамках действующих процедур. Планируется, что новая норма вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, как за первые четыре месяца действия закона о самозапрете на кредиты услугой воспользовались более 12 млн россиян. Спикер отметил эффективность механизма, подчеркнув необходимость информирования пожилых граждан — наиболее уязвимой категории перед кредитными мошенниками.

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