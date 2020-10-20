Влад Лисовец призвал политиков остановить конфликт в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/b49f7c6e-12f8-11eb-a1fa-fa163e074e61_660.jpg Влад Лисовец Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стилист Владислав Лисовец, который родился и вырос в столице Азербайджана Баку, в эксклюзивном интервью NEWS.ru охарактеризовал конфликт, который развернулся в Нагорном Карабахе.

За 30 лет ничего не изменилось: та же самая проблема. Только теперь ещё захваченные [армянами] территории незаконно, которые [азербайджанцы] хотят вернуть. Очень грустно об этом говорить, но складывается ощущение, что это надолго. Сейчас это всё развернулось в обострение конфликта, но мне бы очень хотелось, чтобы это всё закончилось, – отметил Лисовец.

Стилист назвал своё желание, как должен закончится конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Я благодарен Гейдару Алиеву, что он в любом случае остановил это кровопролитие. Сейчас я бы очень хотел, чтобы разобрались с землёй и люди вернули то, что им принадлежит. И чтобы это произошло с минимальными человеческими потерями. К сожалению, политики забывают, что на земле живут люди. В первую очередь думают о границах, а не о людях. Я не хочу никого делить на национальности. Когда погибают люди – это трагедия, – подчеркнул Лисовец.

Ранее NEWS.ru писал, что Генпрокуратура Азербайджана сообщила о новых ракетных и артиллерийских обстрелах в районе Нагорного Карабаха.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.