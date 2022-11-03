В посольстве Азербайджана призвали не посещать Украину без необходимости Посольство Азербайджана в Киеве призвало отказаться от посещения Украины без необходимости

Посольство Азербайджана в Киеве обратилось к соотечественникам с призывом отказаться от посещения Украины. Ехать туда следует, только если есть крайняя на то необходимость, следует из заявления, размещенного на сайте дипмиссии.

Соотечественникам, планирующим посетить Украину, советуем отказаться на время от этих планов при отсутствии крайней необходимости, — подчеркивается в заявлении.

В посольстве также рассказали, что консульский отдел в Киеве будет работать по графику, если в городе не объявят воздушную тревогу.

Ранее посольство Сербии на Украине объявило о временном закрытии. Пресс-служба диппредставительства сообщила, что данное решение было принято из соображений безопасности. Сроки закрытия не уточняются. Сотрудники посольства продолжат свою работу в Белграде.