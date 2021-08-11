В Минске указали на недружественные шаги Киева

Временный поверенный в делах Белоруссии на Украине Кирилл Камышев во время вызова в МИД Украины выразил обеспокоенность действиями украинских властей. Белорусская сторона считает подобные шаги «недружественными». Об этом сообщили на сайте посольства Белоруссии на Украине.
Отмечается, что подобные действия Киева в адрес Минска
Ранее МИД Украины выразил решительный протест из-за заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о Крыме. В ходе пресс-конференции «Большой разговор» он заявил, что белорусские власти признают Крым в составе РФ, когда «последний российский олигарх» начнёт поставлять туда продукцию.
Камышев был вызван в МИД Украины. Ему заявили, что подобными заявлениями Лукашенко нарушает международные обязательства Белоруссии по соблюдению норм и принципов международного права.