Киев выразил протест после заявлений Лукашенко о Крыме

МИД Украины выразил решительный протест из-за заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о Крыме. Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что временный поверенный в делах Белоруссии на Украине Кирилл Камышев был вызван в МИД Украины. Дипломату выразили решительный протест после высказываний Лукашенко на тему Крыма. Камышеву заявили, что подобными заявлениями Лукашенко нарушает международные обязательства Белоруссии по соблюдению норм и принципов международного права.

Ранее Лукашенко в ходе пресс-конференции «Большой разговор» заявил, что белорусские власти признают Крым в составе РФ, когда «последний российский олигарх» начнёт поставлять туда продукцию.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с Россией высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».