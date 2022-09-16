В Киргизии могут ввести военное положение

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В Киргизии может быть введено военное положение на фоне пограничного конфликта с Таджикистаном, передает «Интерфакс-Азербайджан». Сообщается, что киргизский парламент соберется на экстренное заседание сегодня вечером, чтобы обсудить возможность введения военного положения.

Парламент Кыргызстана соберется на экстренное заседание в пятницу вечером, не исключается введение военного положения в стране, — передает издание.

Ранее Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в обстрелах погранзастав. Утром Минздрав Киргизии заявлял, что в боестолкновениях пострадал 31 гражданин республики. Госкомитет нацбезопасности страны в свою очередь сообщил, что таджикская сторона использует мирных жителей приграничных территорий в качестве живого щита.

16 сентября главы Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров договорились отвести дополнительные силы от границы между странами. Также сообщается, что Душанбе и Бишкек пришли к соглашению о прекращении огня во время встречи глав госкомитетов. Кроме того, стороны решили ускорить работу Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации госграницы. Однако немногим позже появилась информация, что таджикские военные нарушили договоренности о прекращения огня. Киргизская погранслужба заявила, что Таджикистан обстрелял позиции киргизских военных.