Киргизия и Таджикистан договорились отвести дополнительные силы от границы

Фото: Сыргак Бактыяров/РИА Новости

Главы Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров на полях саммита ШОС в Самарканде договорились отвести дополнительные силы от границы между странами, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киргизского лидера. Также сообщается, что Душанбе и Бишкек пришли к соглашению о прекращении огня во время встречи глав госкомитетов. Кроме того, стороны решили ускорить работу Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации госграницы.

Стороны обсудили ситуацию на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения, — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, принято решение о том, что председатель Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и его таджикский коллега Саймумин Ятимов будут работать на месте. Будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего.

До этого Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в обстрелах погранзастав. По последним данным Минздрава Киргизии, в боестолкновениях пострадал 31 гражданин республики. Госкомитет нацбезопасности страны в свою очередь сообщил, что таджикская сторона использует мирных жителей приграничных территорий в качестве живого щита.