В Киргизии сообщили о 31 пострадавшем на границе с Таджикистаном Минздрав Киргизии: число раненных в ходе боев на границе с Таджикистаном увеличилось до 31

Фото: Vladimir Voronin/AP/ТАСС

Минздрав Киргизии сообщил, что число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном увеличилось до 31. Утром 16 сентября говорилось о 18 раненых. По оперативным данным на 10:00 16 сентября в Баткенскую больницу поступили еще 13 пострадавших, передает РИА Новости.

По оперативным данным на 13:00 (10:00 мск) 16 сентября 2022 года в Баткенскую областную объединенную больницу (БООБ) поступили еще 13 пострадавших. Всего в БООБ госпитализирован с различными травмами 31 пострадавший, — говорится в сообщении.

Отмечается, что все организации здравоохранения и служба скорой медицинской помощи Баткенской области переведены на усиленный режим работы.

Ранее Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в обстреле на границе. МИД страны направил Таджикистану ноту протеста. В Бишкеке утверждают, что таджикская сторона атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру государственной границы в Баткенском и Лейлекском районах, нарушив все ранее достигнутые договоренности.

В Госкомитете нацбезопасности Таджикистана утверждают, что киргизские пограничники обстреляли таджикскую заставу «Душанбе», также нарушив договоренности и применив при этом тяжелое вооружение.