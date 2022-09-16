Таджикистан обвинил Киргизию в обстреле погранзаставы и населенных пунктов Таджикистан обвинил киргизских пограничников в обстреле заставы и населенных пунктов

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана заявил, что военнослужащие заставы Коктош Боткенского пограничного отряда Киргизии обстреляли таджикскую заставу «Душанбе» пограничного отряда «Исфара». В заявлении говорится, что это было сделано в нарушении договоренности и с использованием тяжелого оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Наряду с этим военнослужащие Киргизии с применением тяжелого орудия и минометов совершили вооруженное нападение на населенные пункты Ходжаи Ало, Куммазор, Сурх, Сомониён, Кульканд в поселке Чоркух города Исфара, а также Хистеварз и Овчикалача Бободжон Гафуровского района, — говорится в сообщении.

Накануне в ходе переговоров стороны пришли к соглашению об отводе техники от периметра границы в районе поселков Ворух и Чоркух. По словам таджикской стороны, киргизские военные не выполнили эти условия.

Также в ГКНБ Таджикистана отмечается, что военнослужащие Киргизии, несмотря на объявление режима прекращения огня, продолжают стрелять в сторону Таджикистана. В мэрии Исфары утверждают, что мины падают на дома мирных жителей.

Ранее в пресс-центре погранслужбы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии сообщили, что таджикские военные обстреляли позиции киргизских пограничников сразу в нескольких местах. Инцидент произошел в 06:00 по местному времени 16 сентября (03:00 мск). Таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов ПС ГКНБ Кыргызстана и позиций кыргызской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия. Позже начался минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы «Кок-Таш». Также был открыт огонь по киргизской погранзаставе «Самаркандек».

После этого киргизская сторона обвинила Таджикистан в нарушении всех договоренностей и «вероломном нападении» на пограничные и гражданские объекты. Киргизия призвала прекратить огонь и направить все усилия на деэскалацию вооруженного конфликта.

Позднее в администрации Баткенской области Киргизии сообщили, что началась эвакуация мирных жителей из районов на границе с Таджикистаном, где идут боестолкновения между военными двух стран.

14 сентября в погранслужбе киргизского Госкомитета национальной безопасности заявили, что перестрелка между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошла на границе двух государств сегодня около 07:15 по местному времени. В ведомстве уточнили, что стрельба произошла в местности Булак-Башы Баткентского района Баткенской области Киргизии.

Впоследствии стало известно, что на границе Киргизии и Таджикистана завязалась еще одна перестрелка между военнослужащими двух стран. Боевое столкновение произошло в местности Как-Сай в Баткенском районе. Огонь, по сообщению киргизских пограничников, открыли военные из Таджикистана