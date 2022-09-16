Погранслужба Киргизии сообщила об обстреле со стороны Таджикистана Погранслужба Киргизии сообщила об обстреле пограничников со стороны Таджикистана

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Таджикские военные обстреляли позиции киргизских пограничников сразу в нескольких местах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр погранслужбы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии. Инцидент произошел в 06:00 по местному времени 16 сентября (03:00 мск).

В 06.00 таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов ПС ГКНБ Кыргызстана и позиций кыргызской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия, — говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что в 06:30 по местному времени (03:30 мск) таджикская стороны начала минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы «Кок-Таш». Также был открыт огонь по киргизской погранзаставе «Самаркандек».

По словам представителя ведомства, в настоящее время обстановка на границе оценивается как напряженная. Подразделения погранслужбы Киргизии несут службу в усиленном режиме. Принимаются все усилия для стабилизации обстановки и недопущения эскалации конфликта.

14 сентября в погранслужбе киргизского Госкомитета национальной безопасности заявили, что перестрелка между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошла на границе двух государств сегодня около 07:15 по местному времени. В ведомстве уточнили, что стрельба произошла в местности Булак-Башы Баткентского района Баткенской области Киргизии.

Впоследствии стало известно, что на границе Киргизии и Таджикистана завязалась еще одна перестрелка между военнослужащими двух стран. Боевое столкновение произошло в местности Как-Сай в Баткенском районе. Огонь, по сообщению киргизских пограничников, открыли военные из Таджикистана.