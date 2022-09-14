Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка Погранслужба Киргизии: на таджикско-киргизской границе произошла перестрелка

Фото: vk.com/kyrgyz_army

Перестрелка между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошла на границе двух государств в среду, 14 сентября. Об этом сообщает Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

14 сентября 2022 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия, — говорится в сообщении.

В погранслужбе уточнили также, что инцидент произошел в местности Булак-Башы Баткентского района Баткенской области Киргизии.

По предварительным данным, пострадавших и раненных с киргизской стороны нет.

Также сообщается, что во время перестрелки таджикские военнослужащие применили гранатометы.

РИА Новости со ссылкой на пресс-центр погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии уточняет, что погранотряд встретил бойцов Таджикистана во время несения службы. По информации киргизской стороны, таджики «в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы»

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