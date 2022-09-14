В Киргизии сообщили о еще одной перестрелке на границе с Таджикистаном

Фото: Игорь Егоров/РИА Новости

На границе Киргизии и Таджикистана завязалась еще одна перестрелка между военнослужащими двух стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр пограничной службы киргизского госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ). В агентстве уточнили, что боевое столкновение произошло в селе Ак-Сай в Баткенском районе. Огонь, по сообщению киргизских пограничников, открыли военные из Таджикистана.

По состоянию на 14.00 (11:00 мск. — NEWS.ru) 14 сентября 2022 г. в местности Как-Сай Баткенского района пограничники ПВ ГКНБ Таджикистана открыли огонь по пограничникам заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда ПС ГКНБ Кыргызстана. Кыргызские пограничники открыли ответный огонь. Перестрелка продолжается, — сообщили в пресс-службе.

Ранее в погранслужбе киргизского Госкомитета национальной безопасности заявили, что перестрелка между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошла на границе двух государств 14 сентября около 07:15 по местному времени. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в местности Булак-Башы Баткентского района Баткенской области Киргизии.

Позже стало известно, что один таджикский пограничник был убит и двое получили ранения в результате перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана. Все трое были доставлены в центральную больницу Исфары, однако одного из них спасти не удалось. Остальных военнослужащих направили в отдел реанимации.