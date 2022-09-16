Киргизия обвинила Таджикистан в использовании населения в роли живого щита В ГКНБ Киргизии сообщили об использовании Таджикистаном мирных жителей в роли живого щита

Фото: Vladimir Voronin/AP/ТАСС

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии сообщил об использовании Таджикистаном мирных жителей приграничных территорий в качестве живого щита. По словам представителей ведомства, у них отсутствуют опознавательные знаки о принадлежности к каким-либо военным группировкам.

В ходе вооруженного инцидента на киргизско-таджикской границе зафиксированы факты использования таджикской стороной не только тяжелой техники, но и населения приграничной территории. Военнослужащие Таджикистана используют мирных граждан в качестве живого щита. Со стороны Республики Таджикистан в боестолкновениях принимают участие люди в неизвестной форме одежды и без опознавательных знаков отличия о принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям, — говорится в пресс-релизе ГКНБ.

Также в ведомстве отметили, что киргизские военные продолжают вести ожесточенные бои с Вооруженными силами Таджикистана на границе двух государств. Для этого солдаты используют современные вооружение и технику для принуждения противника к прекращению огня.

Ранее Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в обстреле погранзастав. Согласно данным Минздрава Киргизии, в вооруженном конфликте пострадали 18 граждан республики. МИД страны направил Таджикистану ноту протеста. В Бишкеке утверждают, что таджикская сторона атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру государственной границы в Баткенском и Лейлекском районах, нарушив все ранее достигнутые договоренности.

В Госкомитете нацбезопасности Таджикистана утверждают, что киргизские пограничники обстреляли таджикскую заставу «Душанбе», также нарушив договоренности и применив при этом тяжелое вооружение.