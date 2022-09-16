Число раненных в ходе боев на киргизско-таджикской границе выросло до 18 Минздрав Киргизии: число раненных в ходе боев на границе с Таджикистаном увеличилось до 18

Фото: Vladimir Voronin/AP/ТАСС

Число раненных в ходе вооруженного конфликта граждан на границе с Таджикистаном увеличилось до 18, сообщает Министерство здравоохранения Киргизии. Более подробную информацию о характере и степени тяжести ранений в ведомстве пообещали предоставить в течение дня, передает ТАСС.

По последним данным, пострадали 18 киргизских граждан, — говорится в сообщении Минздрава Киргизии.

Министерство иностранных дел Киргизии уже вручило ноту протеста дипломатам Таджикистана из-за обострения на границе. Киргизский парламент соберется на внеочередное закрытое заседание, на котором обсудит положение дел на границе.

В Бишкеке утверждают, что таджикская сторона атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру киргизско-таджикской государственной границы в Баткенском и Лейлекском районах, нарушив все ранее достигнутые договоренности.

Ранее Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана заявил, что военнослужащие заставы «Кок-Таш» Баткенского пограничного отряда Киргизии обстреляли таджикскую заставу «Душанбе» пограничного отряда «Исфара». В заявлении говорится, что это было сделано в нарушение договоренности и с использованием тяжелого оружия.

Перед этим в пресс-центре погранслужбы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии сообщили, что таджикские военные обстреляли позиции киргизских пограничников сразу в нескольких местах. Инцидент произошел в 06:00 по местному времени 16 сентября (03:00 мск). Таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов ПС ГКНБ Киргизии и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия. Позже начался минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы «Кок-Таш». Также был открыт огонь по киргизской погранзаставе «Самаркандек».