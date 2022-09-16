В Киргизии обвинили таджикских военных в нарушении прекращения огня

Фото: Сыргак Бактыяров/РИА Новости

Жители Лейлекского района Баткенской области покидают свои дома

Киргизская погранслужба заявила, что таджикские военные нарушили договоренности о прекращения огня, передает РИА Новости. В ведомстве отметили, что Таджикистан обстрелял позиции киргизских пограничников.

Киргизская погранслужба заявила, что таджикские военные нарушили прекращение огня, обстреляли позиции киргизских пограничников, — передает агентство.

Ранее 16 сентября главы Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров на полях саммита ШОС в Самарканде договорились отвести дополнительные силы от границы между странами. Также сообщается, что Душанбе и Бишкек пришли к соглашению о прекращении огня во время встречи глав госкомитетов. Кроме того, стороны решили ускорить работу Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации госграницы.

До этого Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в обстрелах погранзастав. По последним данным Минздрава Киргизии, в боестолкновениях пострадал 31 гражданин республики. Госкомитет нацбезопасности страны в свою очередь сообщил, что таджикская сторона использует мирных жителей приграничных территорий в качестве живого щита.