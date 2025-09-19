В Белоруссии егерь на глазах у сына жестко расправился с хромым волчонком

Егерь из Брестской области на глазах у сына забил до смерти палкой хромого волчонка, передает издание Onliner. Инцидент в заказнике «Выгонощанское» уже проверяют в Минприроды страны, подчеркнули журналисты.

Мужчина нанес зверю порядка 11 ударов — по голове и туловищу, рассказали в издании. Директор заказника Сергей Габець подтвердил, что егерь являлся сотрудником «Выгонощанского». Глава природного парка сообщил, что волчонок мог быть заражен бешенством.

Ранее в Ростовской области третьеклассник чудом выжил после нападения домашнего волка. Группа школьников после уроков отправилась в гости к однокласснице, которая хвасталась, что у нее дома живет хищник. Волк, оказавшийся неприрученным, мгновенно набросился на одного из мальчиков, сжав челюсти на его груди. Ребенок был экстренно госпитализирован с серьезными травмами, но врачи смогли стабилизировать его состояние.

Также в индийском штате Уттар-Прадеш произошел трагический инцидент с нападением дикого животного на ребенка. Пятилетняя девочка стала жертвой волка в деревне Парагпурва.