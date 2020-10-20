В Азербайджане сообщили о ликвидации офицеров ВС Армении

https://static.news.ru/photo/3cacd7da-136e-11eb-bce9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Министерство обороны Азербайджана сообщило о захвате позиции вооружённых сил Армении и ликвидации армянских офицеров.

Уничтожены начальник артиллерии полка, командир артиллерийского дивизиона и командир 4-го батальона вместе с личным составом, — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что среди них также находится заместитель командира полка Ваан Саркисян.

Как писал NEWS.ru, ранее в азербайджанском ведомстве сообщили, что в ночь на 21 октября в Нагорном Карабахе продолжались интенсивные бои. В результате проведённой армией Азербайджана операции на Губадлинском и Джебраильском направлениях подразделения армянских ВС были вынуждены отступить с потерями в живой силе и технике.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.