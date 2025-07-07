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07 июля 2025 в 18:28

В ГД оценили возможность лицам без гражданства России служить по контракту

Депутат Соболев назвал долгом лиц без гражданства служить по контракту в ВС РФ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Служба по контракту в Вооруженных силах РФ является долгом лиц без российского гражданства, которые хотят отстаивать интересы страны, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, закон в первую очередь касается тех, кто живет в прибалтийских странах.

Кто такие неграждане? Это те неграждане, которые живут в прибалтийских республиках, нынешних лимитрофах, наиболее оголтело относящихся к русским, пропитанным русофобией, антисоветизмом и так далее. Я считаю, что это вполне нормально, если они хотят отстаивать русский мир, нашу общую Родину. В основном это их касается. Есть и в других странах люди, которые не являются гражданами РФ, являются этнически русскими или русскоязычными людьми. Поэтому я считаю, это нормально. И мы должны пойти навстречу этим людям, чтобы они могли исполнить свой долг перед Родиной, перед русским миром, — сказал Соболев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает лицам без российского гражданства служить по контракту в ВС РФ. Поправки внесены в законы «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих» и «Об обороне».

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