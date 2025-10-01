В Кремле ответили на вопрос о возвращении звания маршала Песков: Кремль не в курсе обсуждений о восстановлении звания маршала

Кремль не располагает информацией о дискуссиях по восстановлению звания маршала, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос об обсуждении этой темы в военных и политических кругах, передает РБК.

Мы не слышали, чтобы велись такие дискуссии. Нам неизвестно о существовании таких дискуссий, поэтому нам нечего сказать, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что российские военные вынуждены принимать меры в ответ на провокации европейских стран в различных акваториях, в том числе в Балтике. В Кремле видят множественные попытки Европы помешать судоходству, что нарушает международные правила. Но Песков не стал комментировать недавние сообщения СМИ о задержании у берегов Франции нефтяного танкера. По его словам, в Кремле не располагают никакой информацией о нем.

До этого Песков отмечал, что крупное выступление Путина запланировано на текущей неделе. Он уточнил, что неделя обещает быть активной. Пресс-секретарь главы государства добавил, что в ближайшие дни у президента намечены рабочие встречи в Кремле, а также международные контакты.