Участники шествия в Ереване прорвали оцепление и блокировали вход в МИД Участники шествия в Ереване прорвали полицейское оцепление и блокировали вход в здание МИД

Фото Арам Нерсесян/РИА Новости

Участники шествия оппозиции в Ереване прорвали оцепление полиции у здания МИД Армении и блокируют входы в него, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Силовики наблюдают за происходящим и закрывают входы в находящееся рядом здание Министерства юстиции.

Шествие оппозиции началось в восемь утра по Еревану (07:00 мск), спустя 40 минут участники акции подошли к зданию Министерства иностранных дел страны, где наткнулись на полицейское оцепление. Они прорвали его достаточно легко, — говорится в сообщении.

Акции протеста в Армении продолжаются с 25 апреля. Их участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна после его заявления о намерениях заключить мирное соглашение с Баку и начать процесс делимитации армяно-азербайджанской границы. Ранее оппозиция устроила митинг у резиденции Пашиняна. По словам организаторов, за три часа утренних акций были задержаны около 600 человек. В полиции заявили, что число задержанных составило 414 человек. 18 мая сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване 277 протестующих.

Кроме того, 19 мая армянские оппозиционеры заблокировали работу метро в Ереване. Участники акции встали в дверях вагонов на станции метро «Еритасардакан», тем самым остановив движение. Они скандировали «Никол — предатель!» и «Армения без турок!».