В Ереване задержали около 280 человек на акции протеста против Пашиняна

Полицейский кордон у здания МИД Армении во время шествия оппозиции в Ереване / Фото Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Полиция 18 мая задержала в Ереване около 280 человек, вышедших на акцию протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передаёт РИА Новости. В апреле оппозиция организовала акции протеста по всей стране. Её участники считают, что политика властей ставит под угрозу государственность страны.

По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 277 человек, — говорится в сообщении.

Накануне участники шествия армянской оппозиции устроили митинг у резиденции премьера Никола Пашиняна. По словам одного из лидеров движения «Сопротивление» Ишхана Сагателяна, только за три часа утренних акций были задержаны порядка 600 человек, хотя полиция утверждала, что в числе задержанных числятся всего 414 человек.

Масштабные акции протеста в Армении продолжаются с 25 апреля с требованием отставки премьера Пашиняна, который заявлял о намерениях заключить мирное соглашение с Баку и начать процесс делимитации армяно-азербайджанской границы. В них участвуют блок «Армения» и Республиканская партия, а также партии «Дашнакцутюн» и «Родина».