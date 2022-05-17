Армянская оппозиция устроила митинг у резиденции премьера Пашиняна

Фото Асатур Есаянц/РИА Новости

Участники шествия армянской оппозиции устроили митинг у резиденции премьера Никола Пашиняна. Как сообщил один из лидеров движения «Сопротивление» Ишхан Сагателян, шествие направится по проспекту Баграмяна к улице Прошьяна, а после участники вернутся на площадь Франции, пишет Sputnik Армения.

Мы сделаем небольшую остановку у правительственных дач, поскольку нам есть что сказать, — сказал Сагателян.

Трансляцию акции ведут местные новостные телеканалы. По словам Сагателяна, только за три часа утренних акций было задержано порядка 600 человек, хотя полиция утверждала, что в числе задержанных числятся всего 414 человек.

Масштабные акции протеста в Армении продолжаются с 1 мая. В них участвуют блок «Армения» и Республиканская партия, а также партии «Дашнакцутюн» и «Родина».

Ранее 17 мая полиция Еревана задержала 155 участников акций протеста. Протестующие продолжают требовать отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Накануне вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян сообщал, что в 07:00 мск стартуют крупномасштабные митинги с перекрытием дорог и остановкой движения транспорта.