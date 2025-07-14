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14 июля 2025 в 20:24

В Ереване отреагировали на предложение США арендовать Зангезурский коридор

Армения не готова передать контроль над суверенной территорией третьей стране

Фото: aayda.gov.az

Армения не обсуждала и не обсуждает передачу контроля над своей суверенной территорией какой-либо третьей стороне, заявила пресс-секретарь премьер-министра страны Назели Багдасарян агентству «Армен-пресс». Она подчеркнула, что никакая часть страны не может находиться вне территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции Армении. Так она отреагировала на предложение посла США в Турции Тома Баррака арендовать Зангезурский коридор на 100 лет.

Республика Армения не обсуждала и не обсуждает передачу контроля над своей суверенной территорией третьей стороне. Никакая часть территории Республики Армения не может находиться вне территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции Республики Армения, — сказала Багдасарян.

Ранее Баррак заявил, что Штаты готовы арендовать Зангезурский коридор, если это поможет переговорам между Азербайджаном и Арменией.

Издание Middle East Eye со ссылкой на осведомленный с ходом переговоров источник сообщило, что гарантом реализации предложения может выступить частная американская компания, однако Ереван потребовал, чтобы эта компания также работала на участке дороги, проходящем через анклав Нахичевань. В Баку, в свою очередь, назвали это требование неприемлемым вмешательством.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили вопросы делимитации границ во время переговоров в Абу-Даби. Они также затронули темы открытия и развития Зангезурского коридора и парафирования мирного соглашения

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