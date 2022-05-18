Армянские оппозиционеры заблокировали работу метро Еревана

Сотрудники правоохранительных органов общаются с участником акции протеста в Ереване / Фото Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Армянские оппозиционеры, которые требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна, заблокировали работу метро в Ереване, сообщает «Sputnik Армения». Участники акции встали в дверях вагонов на станции метро «Еритасардакан», тем самым остановив движение. Они скандировали «Никол — предатель!» и «Армения без турок!».

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и начали задерживать протестующих. Сейчас движение восстановлено, однако полиция закрыла входы на все станции столичного метрополитена во избежание скопления граждан.

В рамках акций гражданского неповиновения работа Ереванского метрополитена им. Карена Демирчяна парализована. На станции метро «Еритасардакан» граждане провели акцию неповиновения, нарушив движение вагонов. На данный момент входы на все станции метро закрыты во избежание скопления людей, — говорится в заявлении пресс-службы Ереванского метрополитена.

О восстановлении штатного режима работы метро будет дана дополнительная информация.

Накануне участники шествия армянской оппозиции устроили митинг у резиденции премьера Никола Пашиняна. По словам Сагателяна, только за три часа утренних акций были задержаны порядка 600 человек, хотя полиция утверждала, что в числе задержанных числятся всего 414 человек. За утро 18 мая полиция уже задержала в Ереване около 280 человек.

Масштабные акции протеста в Армении продолжаются с 25 апреля с требованием отставки премьера Пашиняна, который заявлял о намерениях заключить мирное соглашение с Баку и начать процесс делимитации армяно-азербайджанской границы. В них участвуют блок «Армения» и Республиканская партия, а также партии «Дашнакцутюн» и «Родина».